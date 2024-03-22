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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Mar 2024 - 08:42- Ekonomi G:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kocaeli'de iş insanlarına övgü

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Sanayi ve teknolojinin başkenti Kocaeli’nin, geçen yıl 30,7 milyar dolarla ihracatta 2. sırada yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2002’de tüm Türkiye’de ihracat 36 milyar dolardı. Kocaeli neredeyse tek başına o günün Türkiye’sinin ihracatını yapar hale gelmiş. Kocaeli’nin iş insanlarına, ihracatçılarına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kocaeli'de iş insanlarına övgü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kocaeli'de iş insanlarına övgü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde katıldığı “Kanaat Önderleri İle Buluşma Programı”nda, sanayi kenti Kocaeli’nin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında büyük bir rol üstlendiğini söyledi. Kentteki 14 organize sanayi bölgesinde 270 bin kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Yılmaz, diğer sektörlerin de dahil edilmesiyle bu sayının daha da arttığını ifade etti.

"KOCAELİ TEK BAŞINA 30,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI"
İhracatta Kocaeli’nin, İstanbul’dan sonra 2. sırada yer aldığını kaydeden Cevdet Yılmaz, “İstanbul geçen yıl 59,4 milyar dolarlık ihracatla 1’inci olmuş. Onu Kocaeli takip ediyor. Kocaeli tek başına 30,7 milyar dolarlık ihracat yaptı. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’de tüm Türkiye’de ihracat 36 milyar dolardı. Kocaeli neredeyse tek başına o günün Türkiye’sinin ihracatını yapar hale gelmiş. Kocaeli’nin iş insanlarına, ihracatçılarına şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsini tebrik ediyorum. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan bir anlayışla yola devam ediyoruz” dedi.

Kocaeli’nin araç üretimi konusunda da ön plana çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı zamanda kentin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nin de “milli teknoloji hamlesi” için önem arz ettiğini kaydetti.

“KOCAELİ, TÜRKİYE YÜZYILININ ÖNCÜ İLLERİNDEN OLMAYA DEVAM EDECEK”
Kocaeli’de 128 araştırma ve geliştirme ile 15 tasarım merkezi bulunduğunu, bu merkezlerin rekabet gücünü ve kalitesini artırdığını dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
“Kocaeli bizim lokomotif illerimizden. Kocaeli, Türkiye Yüzyılını inşa edecek yerel ve genel projelerle, hizmetlerle inşallah gerçek belediyecilikle Türkiye Yüzyılının öncü illerinden biri olmaya devam edecek. Kocaeli’ye eserler kazandırmaya devam ediyoruz. İlimize devasa bir şehir hastanesini kazandırdık. İzmit Körfezi’nde eko sistemi bozan müsilaj başta olmak üzere sorunlarla uğraşıyoruz ve çamuru temizliyoruz. Sadece altyapı ve üstyapıyla değil, deniziyle, yeşilliğiyle, doğasıyla, Kocaeli’nin geleceğini düşünüyoruz. Geçen seçimler bu çerçevede Kömürcüler OSB’nin kaldırılmasını istediniz, kaldırdık. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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22 Mar 2024 - 08:42 İHA Kocaeli/ Dilovasi- Ekonomi --- Okunma

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