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22 Mar 2024 - 08:45- Siyaset G:

Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız

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Kocaeli’de yaşayan Gümüşhaneli vatandaşların buluştuğu iftar yemeğinde konuşan eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İnanıyorum ki 31 Mart’ta Tahir Büyükakın başkanımızın da ilçelerdeki Cumhur İttifakı adaylarının da arkasında dimdik duracağız ve inşallah şehrimizin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına katkı vermeyi hep birlikte sürdüreceğiz. Ben hemşerilerimizin bundan sonra üzerine düşeni yapacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Yavuz Solmaz
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Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız mask
Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız
Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız
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GÜMÜŞHANELİLER İFTARDA BULUŞTU
Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı, Gümüşhane Dernekler Federasyonu ile Kocaeli’de faaliyet gösteren tüm Gümüşhane dernekleri Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen iftarda bir araya geldi. İftara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş katıldı.

Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız

ÖRF VE ADETLERİMİZİ AKTARMAK İÇİN HİZMET VERİYORUZ
Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öğe konuşmasında, “Altın kalpli şehrin altın kalpli insanların olduğu Gümüşhane. Bizler örf ve adetlerimizi gelecek nesillere aktarmak için hizmet veriyoruz.” dedi. Gümüşhaneliler Dernekler Federasyonu Başkanı Selami Kolcu ise, “Ramazanın birlik ve beraberliğinin yüksek olduğu bir dönemde sizlerle birlikte olduğum için onur duyduğumu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız
Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız

NE ZAMAN İHTİYACIMIZ OLSA YARDIMA KOŞTUNUZ
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ”Gümüşhane her zaman bu milletin bu millet olmasına vesile olan değerlerine sıkı sıkıya bağlı, kim var dendiğinde ‘ben varım diyen’ bir yerde oldular. Ne zaman ihtiyacımız olsa ne zaman yardım edin desek her zaman o yardıma koştular. Allah hepinizden razı olsun. Iyi ki varsınız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız

GAZZE EN KISA SÜREDE BİZİM İMKANLARIMIZA KAVUŞSUN
Fikri Işık ise konuşmasında şunları söyledi: “Rabbim oruçlarımızı ve ibadetlerimizi eksikleriyle birlikte kabulü eylesin. Nice Ramazanlara erişmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle biz burada sıcak ortamlarda, sıcak çorbamızı içerken buradan mahrum olan bütün kardeşlerimize, özellikle Gazze'deki Kardeşlerimize de en yakın zamanda bu imkanlara kavuşmayı nasip ve nasip onların bu imkanlara kavuşması noktasında gayret göstermeyi bize de nasip eylesin.

Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız

AK PARTİ VE CUMHURBAŞKANINA DESTEKTE İKİNCİYİZ
Türkiye'de AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği veren ikinci iliz. Sadece Bayburt'u geçemiyoruz. Bunun dışındaki tüm illerden Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran ikinci vilayet Kocaeli vilayetidir. İnanıyorum ki 31 Mart’ta Tahir Büyükakın başkanımızın da ilçelerdeki Cumhur İttifakı adaylarının da arkasında dimdik duracağız ve inşallah şehrimizin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına katkı vermeyi hep birlikte sürdüreceğiz. Ben hemşerilerimizin bundan sonra üzerine düşeni yapacağına yürekten inanıyorum.“

Fikri Işık: Cumhur İttifakı adaylarının arkasında dimdik duracağız

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22 Mar 2024 - 08:45 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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