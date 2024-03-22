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Körfez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Karakaya, vaatlerini açıkladı: “Körfez’i yaşanılır hale getireceğim”

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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Körfez İlçe Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan iş insanı Zeki Karakaya, seçimlere on gün kala seçim vaatlerini açıkladı. Karakaya, Körfez ilçeyi yaşanabilir bir ilçe haline getireceğini söyledi.

Binali Aslan
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Körfez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Karakaya, vaatlerini açıkladı: “Körfez’i yaşanılır hale getireceğim” mask
Körfez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Karakaya, vaatlerini açıkladı: “Körfez’i yaşanılır hale getireceğim”
Körfez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Karakaya, vaatlerini açıkladı: “Körfez’i yaşanılır hale getireceğim”
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SEÇİM VAATLERİNİ AÇIKLADI

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Körfez İlçe Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan iş insanı Zeki Karakaya, seçim vaatlerini açıkladı. Körfez ilçede İş ve Emlak üzerinde çalışan Karakaya, 1972 Körfez doğumlu. İlçenin çocuğu olduğunu söyleyen Karakaya, önceki gün gerçekleştirdiğini tanıtım toplantısında seçim vaatlerini açıkladı.

Körfez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Karakaya, vaatlerini açıkladı: “Körfez’i yaşanılır hale getireceğim”

“HALKIN İSTEKLERİNİ OLACAK”

Karakaya, vaatlerini açıkladığı toplantıda şunları söyledi, “Körfez ilçede işler iyi gitmiyor. Herkes payına düşen hizmeti alamıyor. Çıkan adaylar halkın istekleri değil, partilerin isteklerini yerine. Bunun için halkımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için aday oldum. Başkan seçilmem halinde ilk olarak yarım kalan projeleri tamamlamak ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim sorunları çözmek ve eğitim desteklerini vermek olacak” dedi.

Körfez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Karakaya, vaatlerini açıkladı: “Körfez’i yaşanılır hale getireceğim”

“YAŞANABİLİR BİR KÖRFEZ OLACAK”

Karakaya, seçim vaatlerini açıkladığı toplantıda ev hanımlarıyla ilgili projelerinin de olduğunu söyledi. Karakaya, “Ev hanımları göz nuru el emekleri yaptığı ürünleri değerlendirmek ülke ekonomisine katkı sağlama imkânı vereceğim. Körfez Belediyesinin kapıları halka açık olacak. İlçeyi birlikte yöneteceğiz, bunu için Körfez ilçeyi modern çağdaş yaşanabilir ve tercih edilen bir şehir olmasını sağlayacağım. İlçede ihtiyaç sahibi aileleri ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılayacağım.

Körfez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Karakaya, vaatlerini açıkladı: “Körfez’i yaşanılır hale getireceğim”

“KİMSENİN ADAMI OLMAYACAĞIM”

Kimsenin adamı olmadan kimseye bağlı kalmadan sadece Körfez ilçenin başkanı olmak, kendi alanında uzman bir ekiple ilçenin hizmetlerini karşılamak, bunu için israfa dur diyeceğiz. Rant, talan ve haksız kazancın önüne geçeceğiz. Belediye’de adaletli hizmet, şeffaflık, dürüstlük ve güveni sağlamak önceliğim olacak. Kimseyi ötekileştirmeden her kese eşit hizmet sağlamak bunu için gece gündüz demeden çalışmak ve belediyenin kapıları sonuna kadar halka açık tutacağım. İçin randevu sistemini ortadan kaldıracağım ve her vatandaşla görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

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22 Mar 2024 - 08:56 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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