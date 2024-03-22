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Sakarya’da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde marketin kasap reyonunda çalışan 15 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine kaptırarak yaralandı.

Sakarya’da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı mask
Sakarya’da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
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Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin kasap reyonunda çalışan yaşındaki E.C. (15) adlı personel, çalıştığı esnada elini kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden diğer market çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. E.C.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya’da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
Sakarya’da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Kaynak: İHA

# polis

22 Mar 2024 - 08:58 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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