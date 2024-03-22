Rekor kıran gram altın ne kadar oldu?

Politika faizini sabit tutan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki faiz indirimlerine ilişkin planını koruyacağını işaret etmesinin ardından rekor seviyelere çıkan altının ons fiyatı, yüzde 0.29 gerileyerek 2,175.01 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları, güçlü dolar nedeniyle düştü ancak Fed'in 2024'te üç faiz indirimine gidileceği tahminini koruması nedeniyle üst üste dördüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
Gram altın ise 2 bin 300 TL bandının üzerinde seyrediyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.514,55 lira
Çeyrek altın 3.675,93 lira
Yarım altın 7.351,85 lira
Cumhuriyet altını 14.658 lira
Gremse altın 42.166,00 liradan satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.