22 Mar 2024 - 09:06 - Ekonomi

Rekor kıran gram altın ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası rekor seviyeye yükselen altının ons fiyatı, güne 2 bin 174 dolardan başladı. Gram altın ise 2 bin 300 TL bandının üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 22 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...