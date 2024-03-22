Survivor All Star'da elenen kim oldu?

Survivor All Star'da eleme adayı yarışmacılar düello öncesi duygu ve düşüncelerini ifade etti. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

İlk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, "Düello benim sevdiğim bir sahne. Bu seneki Survivor stratejim düello üzerine çünkü her hafta gireceğimi de kabullendiğim için en azından girdiğim düelloda sonuna kadar savaşmak benim şu an Survivor'da keyif aldığım en önemli nokta oldu. Düello da rakibim Bozok. 2015'ten beri tanıdığım, aslında kötü başlayan bir arkadaşlığımız var. Bu sene iyi bir arkadaşlığa dönüştü. Ben biraz bu sene olayların içinde kavga eden, yanlış şeyler yapan tarafta olsam. İkimiz de bence kız babası olarak biraz daha sakiniz diye düşünüyorum. Bozok bugün bana çok güzel bir şey söyledi. Takma kafana, benim kızım 10 yaşında olduğu için bana net bir şekilde baba bağırma, kavga etme diyebiliyor. Senin kızın anlamaz bile öyle şeylerden o yüzden senin biraz daha tahammülsüz olman normal dedi. Benim kısmetim mi bilmiyorum işte son olarak Mustafa Kemal'leydik o da bir kız babası. Şimdi karşımda yine bir kız babası. Düelloda elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK KONUŞMAYACAĞIM'

İkinci eleme adayı Bozok, "Hakan basket seçer. İnşallah ilk rauntta çıkmayı planlıyorum. Büyük konuşmayı sevmiyorum, büyük konuşmayacağım. Elimden geleni yapacağım" dedi.

'ATIŞI SEÇEMEDİĞİM BELKİ DE SON DÜELLO'

Üçünü eleme adayı olan Batuhan Karacakaya, "Hayırlısı olsun. Özgür benim rakibim. Onun da geriden gelip başarılı atışları var. Bana karşı gerçekten şansının tuttuğu zamanlar oldu ama o işler düelloda işlemez. Bir oyuna çıkarsın, ertesi gün bir tane daha ama bunda en az 5 oyun. Orada önde gelirsem inşallah patır patır hepsini devireceğim. Kendime güveniyorum. İlk amacım ikinci tura kalmamak. Özgür'ü ilk turda bir şekilde geçmem lazım. Bu benim için başka bir taraftanda atışı seçemediğim belki de son düello. Geldiğimden beri bireyselde bir oyuna çıkıyorum, aşağıda kaldım. Eşlilerde aldım ama istatistiğe yansımadı. Şimdi ki Batuhan'a bakarsan son 6 oyunun 6'sını da kazandı. İnşallah bunu geçerim. Bunu geçtikten sonra güneşli günler bizi bekliyor" dedi.

'SAVAŞMAK, SURVIVOR'IN EN SAF DUYGUSU'

Dördüncü eleme adayı olan Özgür, "Savaşmak, Survivor'ın en saf duygusu. Çünkü açlıkla, özlemle, buradaki insan iletişimiyle savaşıyorsun. Haliyle düello da bir savaş. Tabi bu savaşlarda yenmekte yenilmekte var. Tüm mücadelemi verip kazanıp takımıma geri dönmek için mücadelemi vereceğim. Eşleşmelerde 4'lü de en fazla yüzdeye ben sahibim. En düşük yüzdeye Batuhan sahip olduğu için Batuhan ile eşleştik. Bence Batuhan çok yetenekli bir yarışmacı. Hem hızı olarak, hem de çoğu atışı iyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

DÜELLO

Survivor All Star'da düellonun ilk tur eşleşmelerinde Hakan Hatipoğlu, Bozok Gören karşısında 5-1'lik skorla galip gelerek adını eleme potasından sildirdi. Özgür Tetik'te 2-0'dan çevirerek 5-4'lük skorla Batuhan Karakacayı mağlup etti. Final turunda Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek adaya veda eden yarışmacı oldu.