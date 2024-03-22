Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği

SEKA ÇOCUK DOSTLARI

Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Dünya Down Sendromu Günü Farkındalık Programı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karagün, Seka Çocuk Dostları MTAL Okul Müdürü Kader Dadak, aileler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Dünya Kromozom Kardeşliği Dernek Başkanı Neriman Akbulut konuşma yaptı.

SUNUM VE SÖYLEŞİ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise yaptığı selamlama konuşmasında etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalara değindi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karagün’ün sunum ve söyleşisi ile devam eden programın sonunda ise teknik atölye bölümünde organların tanıtımı, ilk yardım eğitimi ve sağlık ile ilgili uygulama aşamaları gerçekleştirildi.

Kaynak: BÜLTEN