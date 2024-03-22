1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası

AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili kampanya başlattı.
Kampanyalı biletler, Yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında.
50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada şu lokasyonlar bulunuyor...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.