PFDK’dan Kocaelispor’a ve taraftarlara ceza

KOCAELİSPOR'A 35 BİN LİRA CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kocaelispor’a Gençlerbirliği karşılaşması nedeniyle ceza verdi. PFDK çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kocaelispor’a 35 bin lira ceza verdiği karar şöyle:
“Kocaelispor Kulübünün, 15.03.2024 tarihinde oynanan Gençlerbirliği–Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına”
TARAFTARLARA CEZA
PFDK ayrıca taraftarlara da deplasman cezası verirken, kararı şöyle:
“FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine”
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Adalı 54 - Bu cezayı oraya giden taraftara ödetilsin.Bu taraftar grubunu maçlara almayın.
Tff - Alt liglere delikanlıııı :)
Körfezli Müco - Bence kulüp kapatılmalı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.