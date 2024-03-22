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22 Mar 2024 - 09:19- Spor G:

PFDK’dan Kocaelispor’a ve taraftarlara ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kocaelispor’a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 35 bin lira ceza ve belirlenen seyircilere deplasman yasağı getirildi.

PFDK’dan Kocaelispor’a ve taraftarlara ceza mask
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KOCAELİSPOR'A 35 BİN LİRA CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kocaelispor’a Gençlerbirliği karşılaşması nedeniyle ceza verdi. PFDK çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kocaelispor’a 35 bin lira ceza verdiği karar şöyle:
“Kocaelispor Kulübünün, 15.03.2024 tarihinde oynanan Gençlerbirliği–Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına”

TARAFTARLARA CEZA
PFDK ayrıca taraftarlara da deplasman cezası verirken, kararı şöyle:
“FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine”

Kaynak: HABER MERKEZİ

# kocaelispor, para

22 Mar 2024 - 09:19 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Adalı 54 - Bu cezayı oraya giden taraftara ödetilsin.Bu taraftar grubunu maçlara almayın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 10:03
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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