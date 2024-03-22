PFDK’dan Kocaelispor’a ve taraftarlara ceza

KOCAELİSPOR'A 35 BİN LİRA CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kocaelispor’a Gençlerbirliği karşılaşması nedeniyle ceza verdi. PFDK çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kocaelispor’a 35 bin lira ceza verdiği karar şöyle:

“Kocaelispor Kulübünün, 15.03.2024 tarihinde oynanan Gençlerbirliği–Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına”

TARAFTARLARA CEZA

PFDK ayrıca taraftarlara da deplasman cezası verirken, kararı şöyle:

“FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine”

Kaynak: HABER MERKEZİ