Promosyon yarışında özel bankalar ve kamu bankaları ne kadar ödüyor?

Kamu bankalarının halen en yüksek 5 bin TL olan olan promosyon tutarlarının 12 bin liraya çıkarılması, özel sektör bankalarını da harekete geçirdi. Bazı özel bankalar dün müşterilerine gönderdiği mesajda promosyon tutarlarını artırdıklarını bildirdi. Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankaların da promosyon ödemelerini nakit bazda 15 bin liranın üzerine çıkarması bekleniyor. Erdoğan, dün Kayseri'de gerçekleştirdiği konuşmada, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.

EYT PAZARI BÜYÜTTÜ

EYT ile birlikte emekli sayısının artması bankaların emekliler için promosyon yarışında cepheyi büyütmüştü. Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM'lerden ve SMS yöntemiyle yapılabiliyor. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

MAAŞ TAŞINABİLİR

Emekliler, promosyon hesaplarına göre maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak bu durumda mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanı ise iade ediliyor.

CAYMA BEDELİ ÖDENİR

3 yıl dolmadan emekli maaşı taşımak için öncelikle cayma bedelini tamamen ödemek gerekir. Cayma bedeli promosyon tutarı üzerinden hesaplanıyor.

Yani aldığınız miktar ne kadarsa ödemeniz gereken bedel de ona göre belirlenir. Toplam emekli promosyonu 12 bin TL, tamamlanan taahhüt süresi 12 ay ise, ödenecek cayma bedeli 4 bin 800 lira olarak hesaplanır.

İŞ BANKASI: 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7 bin 500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor

DENİZBANK: Emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

GARANTİ BBVA: Maaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası'na taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL'lik harcamaya bin TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

GARANTİ BBVA: Maaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası'na taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL'lik harcamaya bin TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

ING: 10 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10 bin TL'ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5 bin TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

YAPIKREDİ: Maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar YapıKredi'ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

ZİRAAT-VAKIF-HALK: 3 yıllık peşin 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, 8 bin TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık bin 200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.

BAŞVURULAR PAZARTESİ ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, "Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'muzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik.

Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Vedat Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah