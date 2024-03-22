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Aygün: "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için"

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Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkiinde hizmete sunulan futbol ve basketbol sahasının açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Başkan Aygün, “Her şey çocuklarımızın mutluluğu için” dedi

Aygün: "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" mask
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YENİ SPOR ALANLARI

İlçe genelinde hayata geçirdiği gençlik ve spor merkezleri projeleriyle eğitim ve spora yeni bir bakış açısı kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çocuklar ve gençlerin talepleri doğrultusunda mahallelerde yeni spor alanlarını da hizmete sunuyor. Bu anlayış doğrultusunda ilçenin 25 farklı bölgesinde yeni spor alanlarını kullanıma sunan Başkan Aygün’ün yapımını tamamladığı bir tesis daha açılışı yapılarak, çocuklar ve gençlerin kullanımına sunuldu.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER

Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkiinde hizmete sunulan ve bünyesinde futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı tesisin açılışı nedeniyle düzenlenen programa katılan Başkan Aygün, burada çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ve bölge sakinlerinin de katıldığı programda çocuklarla tek tek sohbet edip onlara futbol topu armağan eden Başkan Aygün “ Her şey çocuklarımızın mutluluğu için” dedi.

Kaynak: Bülten

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22 Mar 2024 - 09:40 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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