Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Özel bireyler Gölcük'te at binme heyecanı yaşadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel bireyler at binme heyecanlarına ortak oldu.

Özel bireyler Gölcük'te at binme heyecanı yaşadı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük’te yaşayan özel bireyler, Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisleri’nde at binme heyecanı yaşadılar. +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği üyesi özel bireyler, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Gölcük Belediyesi’nin konuğu olarak Rahvan At ve Konaklama Tesisleri’ni ziyaret ettiler. Ziyarette özel bireyleri karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer,  atlarla yakından ilgilenen çocuklara eşlik etti. Başkan Sezer daha sonra birlikte piste çıktıkları özel bireylerin at binme heyecanlarına ortak oldu.

ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM EN BÜYÜK SEVİNÇ KAYNAĞIMIZ

Etkinliğe katılan özel bireyler, at üzerinde keyifli dakikalar yaşadılar. Dernek yöneticileri, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler. Özel bireylerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Sezer ise “Onların mutluluğu bizim en büyük sevinç kaynağımız” dedi.

Kaynak: Bülten

# başkan, HER, Gölcük
# GÖLCÜK BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Değirmendere'de Ramazan şenliğine ilgi mask
Değirmendere'de Ramazan şenliğine ilgi
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor mask
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor
Gölcük’te atıl alanlardan ihtiyaç sahiplerinin sofrasına un üretiliyor mask
Gölcük’te atıl alanlardan ihtiyaç sahiplerinin sofrasına un üretiliyor
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı mask
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Sezer: “Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı kutlu olsun” mask
Sezer: “Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı kutlu olsun”
Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı mask
Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı
Gölcük, ulusal oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı mask
Gölcük, ulusal oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı
500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ettirildi mask
500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ettirildi
Sezer, gece gündüz sahada mask
Sezer, gece gündüz sahada
Sezer: En güzel hizmet, gönüllere girmek mask
Sezer: En güzel hizmet, gönüllere girmek

22 Mar 2024 - 09:46 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.867.969 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Aygün: "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" mask
Aygün: "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için"
SEKA emeklisi yaşamını yitirdi mask
SEKA emeklisi yaşamını yitirdi
Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği mask
Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği
Balıkesir'de korkutan deprem! mask
Balıkesir'de korkutan deprem!
Özel orman tapusu mağduru Halıderelilerden CHP milletvekillerine çağrı: İtirazınızı geri çekin mask
Özel orman tapusu mağduru Halıderelilerden CHP milletvekillerine çağrı: İtirazınızı geri çekin
“İzmit çok güzel bir meydana kavuşacak” mask
“İzmit çok güzel bir meydana kavuşacak”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL