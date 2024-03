Down Sendromuna GTÜ Farkındalığı

Down Sendromuna sahip bireylerin toplum içerisinde daha fazla yer bulması, Down Sendromuna farkındalık oluşturmak amacı ile Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nde "Minik Kaşiflerin Özel Günü" etkinliği düzenlendi. GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve GTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü tarafından organize edilen etkinlikte GTÜ akademisyen, öğrenci ve idari personelleri gönüllü olarak yer aldı. Engelsiz GTÜ Birimi de tüm desteği ile alanda bulundu. Nene Hatun Özel Eğitim Anaokulu'ndan 5-6 yaş grubu Down Sendromlu minikler, aileleri ve öğretmenleri ile etkinliğe katıldı.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla GTÜ Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu’nda yapılan etkinlik, GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Meral Elçi ve Nene Hatun Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Yıldız Güner'in açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve üniversite yönetimi etkinliğe katılarak çocuklar ile vakit geçirdiler.

Çocukların keyifli vakit geçirmesini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla kurulan parkurlar ve atölyelerde GTÜ akademisyen, öğrenci ve idari personelleri çocuklarla doyasıya eğlendiler. Ayrıca miniklerin gelişen motor becerilerini sergilemek için dans, perküsyon, resim ve boyama gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. Daha sonra çocukların çok sevdiği etkinliklerden biri olan yüz boyama etkinliği yapıldı. Beden Eğitimi Bölümü akademik personeli ve öğrencileri ile hazırlanan motor aktivite parkurunda kaba motor ve ince motor becerilerin gelişimine yönelik çalışmalar yapıldı. Hem bedensel gelişim hem de sosyal gelişimlerini arttırmaya yönelik aktiviteler öğrencilerin keyifli bir gün geçirmelerini sağladı. Miniklerin aileleri ise yoga atölyesinde stres atarak bu özel günün tadını çıkardı.

