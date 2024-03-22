TPAO 3 il için ruhsat aldı! Marmara Denizi'nde petrol arayacak

TPAO’nun kara ve denizlerde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Bu kez TPAO Marmara Denizi’nde çeşitli illerdeki 3 saha için harekete geçti.

TPAO 3 İL İÇİN RUHSAT ALDI!

Türkiye Petrolleri de Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat aldı. Alınan 3 ruhsatla 8 yıl süreyle 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılacak.

PAFTALAR BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tekirdağ ve Çanakkale açıklarında 27 bin 688 hektar alanda AR/TPO/D/G18-d2, d3, d4 paftalarında, Tekirdağ, Balıkesir açıklarında 54 bin 238 hektarda AR/TPO/D/G18-c paftalarında petrol araması yapılacak.

Kaynak: TGRT Haber