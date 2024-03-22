TPAO 3 il için ruhsat aldı! Marmara Denizi'nde petrol arayacak

TPAO’nun kara ve denizlerde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Bu kez TPAO Marmara Denizi’nde çeşitli illerdeki 3 saha için harekete geçti.
TPAO 3 İL İÇİN RUHSAT ALDI!
Türkiye Petrolleri de Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat aldı. Alınan 3 ruhsatla 8 yıl süreyle 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılacak.
PAFTALAR BELLİ OLDU
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tekirdağ ve Çanakkale açıklarında 27 bin 688 hektar alanda AR/TPO/D/G18-d2, d3, d4 paftalarında, Tekirdağ, Balıkesir açıklarında 54 bin 238 hektarda AR/TPO/D/G18-c paftalarında petrol araması yapılacak.
Kaynak: TGRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.