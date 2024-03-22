Vali Yavuz, KYK öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Kara, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Yurt Müdürü Ahmet Aslan ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Yavuz, hayırlı ramazanlar diledi.
Yurt yemekhanesinde sıraya girerek iftar yemeğini alan Vali Yavuz, öğrencilerle orucunu açtı.
Daha sonra öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, gençlere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.
Vali Yavuz, iftarın ardından yurt yetkilileriyle yaptığı toplantıda, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.