Karamürsel'de "Orman Haftası" etkinliğinde fidan dikildi

Dereköy Ahmet Gazanfer Bilge Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ahmet Gazanfer Bilge İlkokul-Ortaokul Müdürü Harun Korkmaz, yaptığı konuşmada, ormanların öneminden bahsederek, herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu.
Daha sonra protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, Ahmet Gazanfer Bilge İlkokul-Ortaokulu bahçesinde fidan dikimi yaptı.
Programın sonunda davetlilere ve öğrencilere, defne ağacı fidanı dağıtıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Karamürsel İlçe Orman İşletme Şefi Aşkın Akçin de katıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.