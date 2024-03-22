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Pasta ile gelen mutluluk

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Başiskele Pastacılık Okulunda eğitim alan kursiyerlerin yaptığı yaş pastalar, ilçedeki yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü.

Pasta ile gelen mutluluk mask
Pasta ile gelen mutluluk
Pasta ile gelen mutluluk
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Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordinesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Pastacılık Okulu kursiyerleri, çocukları sevindirmek kolları sıvadı. Mutfağa giren kursiyerler, birbirinden lezzetli ve güzel yaş pastalar yaptı. Kursiyerlerin özenle yaptığı pastalar paketlenerek çocuklara ulaştırıldı.

Pasta ile gelen mutluluk
Pasta ile gelen mutluluk

Kaynak: Bülten

# kadın
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22 Mar 2024 - 10:06 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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