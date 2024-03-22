Dolar bugün ne kadar? (22 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Merkez Bankası'nın yerel seçim öncesi sürpriz faiz artışı kurun yönünü aşağı çevirdi.
Dolar/TL, güne 32,15 civarında başladı. Euro/TL ise 34,87 seviyesinde alıcı buldu.
Dolar ve euro fiyatları, bir süredir yerel seçim öncesi artan taleple birlikte yükselişini sürdürüyordu.
Dün güne 32.42 civarında başlayan Dolar/TL, faiz kararı sonrası bir ara 32 seviyesinin altına indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında politika faizini sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. Faiz koridoru da "artı eksi 300 baz puan" ile genişletildi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.