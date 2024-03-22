Emniyet mensubuyum diyerek trafikte kaos estirdi

Olay, Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsü seyir halinde olan 34 HBC 213 plakalı araca korna çaldı.
Cip sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen 34 HBC 213 plakalı aracın sürücüsü aracından inerek cipe doğru ilerledi. Öfkelenen 34 HBC 213 plakalı aracın şoförü, cipin camına yumruk atmaya başladı. Olay anını anbean kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü ve bir polis memuru sürücüyü sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştı.
Polisin araya girmesiyle tartışma uzamadan son bulurken, sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.
Kendisine kornaya basan bir vatandaşa “Emniyet Mensubuyum” diyerek saldıran şahıs gözaltına alındı
Söz konusu olaya ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.
M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.