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22 Mar 2024 - 10:35- Gündem G:

Kocaeli’de fırınlara gramaj denetimi

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Karamürsel Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesinde başlattıkları denetimlere Ramazan ayı boyunca devam ediyorlar.

Kocaeli’de fırınlara gramaj denetimi mask
Kocaeli’de fırınlara gramaj denetimi
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Fırın ve pastanelerde, hijyen, fiyat, gramaj ve son kullanma tarihlerine yönelik denetimler yapılıyor. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki fırın, pastane ve marketlerde vatandaşların mağdur olmaması için denetim çalışmalarına devam ediyor.

 

FİYAT, HİJYEN VE GRAMAJ KONTROL EDİLİYOR

 

Karamürsel Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, fırınlarda hijyen, fiyat ve ürünlerin gramajlarını kontrol ediyor. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri denetimlerini aksatmadan ilçe genelinde, Ramazan ayı boyunca sürdürecek.

Kocaeli’de fırınlara gramaj denetimi

Kaynak: BÜLTEN

# Ramazan, karamürsel, ilçe

22 Mar 2024 - 10:35 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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