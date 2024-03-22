Kocaeli’de fırınlara gramaj denetimi

Fırın ve pastanelerde, hijyen, fiyat, gramaj ve son kullanma tarihlerine yönelik denetimler yapılıyor. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki fırın, pastane ve marketlerde vatandaşların mağdur olmaması için denetim çalışmalarına devam ediyor.
FİYAT, HİJYEN VE GRAMAJ KONTROL EDİLİYOR
Karamürsel Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, fırınlarda hijyen, fiyat ve ürünlerin gramajlarını kontrol ediyor. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri denetimlerini aksatmadan ilçe genelinde, Ramazan ayı boyunca sürdürecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.