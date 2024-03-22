Büyükakın: 5 yılda 5 kuruş yeni borcumuz yok

5 YILDA BELEDİYEMİZİN 5 KURUŞ YENİ BORCU YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısı ile ilgili açıklamada bulundu. Görüntüde direksiyonun başında olan Büyükakın, Yuvacık Barajının takside bağlanan borcunun ödendiğini belirterek, " Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin mali yapısı en sağlam belediyesidir. Geçtiğimiz 5 yılda belediyemizin 5 kuruş yeni borcu yok, vergi borcu yok, sigorta borcu yok. Yuvacık Barajından kalan borcun ödemesi devam ediyor. Bu borcu da biz takside bağlamışız. Faiz işlemiyor. Ve bütün bu hizmetleri de öz kaynaklarımızla yapmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de böyle olacak. Bizi izlemeye devam etsinler." dedi.

HER ZAMAN YAPTIKLARI MANİPÜLASYONU YAPIYORLAR

Manipülasyon yapıldığını vurgulayan Büyükakın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Söyleyecek başka bir şey bulamadıkları için de, her zaman yaptıkları manipülasyonu yapıyorlar. Türkiye’nin en borçlu belediyesi demeye devam ediyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu herkes daha net şekilde görecek zaten"

Kaynak: HABER MERKEZİ