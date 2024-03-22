Büyükakın: 5 yılda 5 kuruş yeni borcumuz yok

5 YILDA BELEDİYEMİZİN 5 KURUŞ YENİ BORCU YOK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısı ile ilgili açıklamada bulundu. Görüntüde direksiyonun başında olan Büyükakın, Yuvacık Barajının takside bağlanan borcunun ödendiğini belirterek, " Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin mali yapısı en sağlam belediyesidir. Geçtiğimiz 5 yılda belediyemizin 5 kuruş yeni borcu yok, vergi borcu yok, sigorta borcu yok. Yuvacık Barajından kalan borcun ödemesi devam ediyor. Bu borcu da biz takside bağlamışız. Faiz işlemiyor. Ve bütün bu hizmetleri de öz kaynaklarımızla yapmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de böyle olacak. Bizi izlemeye devam etsinler." dedi.
HER ZAMAN YAPTIKLARI MANİPÜLASYONU YAPIYORLAR
Manipülasyon yapıldığını vurgulayan Büyükakın konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Söyleyecek başka bir şey bulamadıkları için de, her zaman yaptıkları manipülasyonu yapıyorlar. Türkiye’nin en borçlu belediyesi demeye devam ediyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu herkes daha net şekilde görecek zaten"
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Emre - CHP'li belediyeciliğin bıraktığı yükü ve borcu Büyükakın'a laf diye söylemeyemezsiniz Büyükakın'ı yedirmeyiz her rengin başkanı böyle bir başkan ülkemizde başka yok maalesef keşke herkes böyle zarif bir açıklama yapabilse
Sosyal Demokrat - Kocaeli Büyükşehire en borçlu belediye diyenler dönüpte Fatma hanımın yönettiği İzmit Belediyesine baksın. Alacaklılar Belsada yatıp kalkıyor. Biri gidiyor diğeri geliyor hey yavrum hey sonra çıkıp sosyal demokrat belediyecilik naraları atıyorlar
Emre Ks - yuvacık borcunu tahir başkana yüklemek doğru değil, ben başkana bu konuda katılıyorum, güzel işler yapıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.