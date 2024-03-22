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Anne Şehir’de Ramazan’da doğru beslenme anlatıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin diyetisyenleri Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı

Anne Şehir’de Ramazan’da doğru beslenme anlatıldı mask
Anne Şehir’de Ramazan’da doğru beslenme anlatıldı
Anne Şehir’de Ramazan’da doğru beslenme anlatıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yaşadığımız Ramazan ayına özel sahurda ve iftarda dengeli ve sağlıklı beslenme konularında söyleşiler gerçekleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önderliğindeki Anne Şehir Merkezi bünyesinde “Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme” konulu eğitim gerçekleştirildi.

 

Anne Şehir’de Ramazan’da doğru beslenme anlatıldı

RAMAZAN’DA SAĞLIKLI BESLENME

Anne Şehir Merkezi diyetisyenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, “Ramazan ayında beslenmemizde dikkat etmemiz gereken noktalar, iftarda doğru beslenme nasıl olmalıdır?”, “Sahurda doğru beslenme nasıl olmalıdır?”, “Örnek sahur ve iftar menüleri nasıl olmalıdır?”, “Ramazan’da ne tür tatlıları tercih etmeliyiz?”, “Ara öğün tercihleri nasıl olmalıdır?”, “Sağlıklı tatlı seçenekleri neler olmalıdır?”, “Susuzluğumuzu nasıl dengelemeliyiz?”, “İftar sonrası ara öğün yapılmalı mı?” konularında bilgiler verildi.

 

Anne Şehir’de Ramazan’da doğru beslenme anlatıldı

“ARA ÖĞÜN YAPMAK ÖNEMLİ”

Anne Şehir Merkezi Mimoza diyetisyeni Seval Taşkan, yapılan eğitimde Ramazan’da doğru ve sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara bilgilendirme yaptıklarını belirtti. Sahurun daha çok kahvaltı olarak tercih edilmesini dile getiren Taşkan, ‘’15-16 saat açlık yaşadığımız için de ana ve ara öğün tercihlerine dikkat etmeliyiz. Sahur yapmak, iftar yapmak ve bir ara öğün yapmak çok önemli. İftardan 2 saat sonra bir ara öğün yapacak şekilde plan yapmaya çalışmalıyız. Gün içerisinde su içememekten dolayı sıvı ihtiyacı oluşuyor. Bu ihtiyacı, iftar ile sahur arasındaki zaman diliminde tamamlamak önemli. Çok fazla çay, kahve, bitki çayları tüketimi sıvı kaybına neden olacağı için bunlardan ziyade su, meyve kon postası, süt, ayran, kefir grubuyla değerlendirmek daha doğru bir davranış olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Anne Şehir’de Ramazan’da doğru beslenme anlatıldı

“İFTARDAN SONRA TATLI YEMEK YANLIŞ”

Ramazan’da spor yapanlar içinde tavsiyeler veren Taşkan, şunları söyledi: “Ramazan’da sporumuzu iftardan 1 ile 3 saat arasındaki zaman diliminde yapmak doğru olacaktır. İftar ile sahur arasında ne kadar aktif olursak metabolizmamız daha güzel çalışır. İftardan hemen sonra meyve ve tatlı yemek yapılan yanlışlardan biri.” Eğitim sonunda katılımcılara, sağlıklı şerbet, incir uyutması ve sahine tatlısı tarifleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: Bülten

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22 Mar 2024 - 10:30 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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