Çetinkaya: "Çok çalışacağım"

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ziyaretlerine devam ediyor. Karamürsel’de çalmadık kapı bırakmayan Çetinkaya son olarak Aydın Varup ve ailesini ziyaret etti. Samimi ve sıcak bir ilgiyle karşılanan Mesut Çetinkaya, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Atalar yadigarı Karamürsel’imize bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra daha fazlasını sizlerin desteğiyle yapacağım. Sizlerin şahsıma teveccüh gösterme konusunda rızalarını almaya geldim. Durmadan, zaman kaybetmeden hemen işe koyulacağımdan emin olun” dedi.