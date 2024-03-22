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Çetinkaya: "Çok çalışacağım"

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Hane ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel için bugüne kadar nasıl hizmet ettiyse bundan sonra daha fazlası için çok çalışacağını söyledi.

Çetinkaya: "Çok çalışacağım" mask
Çetinkaya: "Çok çalışacağım"
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AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ziyaretlerine devam ediyor. Karamürsel’de çalmadık kapı bırakmayan Çetinkaya son olarak Aydın Varup ve ailesini ziyaret etti. Samimi ve sıcak bir ilgiyle karşılanan Mesut Çetinkaya, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Atalar yadigarı Karamürsel’imize bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra daha fazlasını sizlerin desteğiyle yapacağım. Sizlerin şahsıma teveccüh gösterme konusunda rızalarını almaya geldim. Durmadan, zaman kaybetmeden hemen işe koyulacağımdan emin olun” dedi.

Çetinkaya:

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# AK PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Mar 2024 - 10:47 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset --- Okunma

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