İşçilere tarihi geçmiş ürün dağıttılar

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tayaş Gıda Ramazan ayında çalışanlarına erzak kolisi dağıttı. Erzak kolilerini açan işçiler ise tarihi geçmiş ve kurtlanmış hurmalarla karşılaştı. İşçilerin paylaştığı fotoğrafta hurmaların son kullanma tarihinin 1 Haziran 2023 olduğu görülürken, yaşanan bu durum sonrası erzak dağıtımı durduruldu. Tarihi geçmiş ürünlerin çıkarılmasından sonra aynı kolilerin dağıtımına devam edileceği öğrenildi. Tayaş Gıda’nın 2020 yılında bayram için dağıttığı erzak kolilerinde de bulunan ürünler bozuk çıkmıştı. Gıda fabrikasında aynı durumun tekrar yaşanması işçilerin tepkisini çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.