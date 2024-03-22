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22 Mar 2024 - 10:54- Gündem G:

Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor

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Büyükşehir’in çiftçiye verdiği yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve gübreyle birlikte Kocaeli genelinde atıl vaziyetteki yaklaşık 37 bin dekar mısır tarlası desteklendi

Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor mask
Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor
Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “ekilmedik bir karış toprak kalmasın” sloganı ile tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere onlarca kalem hibe destek sağlıyor. Hayata geçirdiği can suyu projelerle çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir, son olarak verdiği yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve organomineral katı taban gübresi desteğine, çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak zirve yaptı. Kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyini artırıcı alternatif projeleri tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sürdürülebilir tarım anlayışıyla her yıl çiftçilere verdiği can suyu desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.  

 

Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor

ÇİFTÇİLERDEN, MISIR TOHUMU VE GÜBREYE BÜYÜK İLGİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, talebi alınan yaklaşık 1.800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2.200 paket dane mısır ve 3.000 paket silajlık mısır tohumu teslim edildi. Daha önce verilen mazot destekleriyle birlikte gübre ve tohumlarını alan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, mısır tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

 

Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor

37 BİN DEKAR MISIR TARLASI DESTEKLENDİ

Projeyle birlikte Kocaeli genelinde atıl durumdaki yaklaşık 37.000 dekar mısır tarlası desteklendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, zor günlerde her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor
Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor
Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor
Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor
Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor
Büyükşehir, atıl arazileri tarıma kazandırıyor

Kaynak: Bülten

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22 Mar 2024 - 10:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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