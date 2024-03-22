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Dibektaşlılar iftarda buluştu

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Düzce Dibektaş Köyü ve Çevre Köyler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılan Başkan Aygün, "Derneklerimizin her zaman yanındayız" dedi

Dibektaşlılar iftarda buluştu mask
Dibektaşlılar iftarda buluştu
Dibektaşlılar iftarda buluştu
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Ramazan ayının maneviyatı ile en güzel şekilde yaşandığı Derince’de sivil toplum kuruluşları da çeşitli iftar programları düzenliyor. Düzce Dibektaş Köyü ve Çevre Köyler Kültür ve Dayanışma Derneği de bu kapsamda Yenikent Kültür Merkezi’nde bir iftar programına ev sahipliği yaptı. İftara katılarak dernek üyelerine ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennisinde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptığı konuşmada, derneklerin faaliyetlerini önemsediklerini ve her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.

Dibektaşlılar iftarda buluştu

Dibektaşlılar iftarda buluştu
Dibektaşlılar iftarda buluştu
Dibektaşlılar iftarda buluştu

Kaynak: Bülten

# HER, Ramazan, iftar, çevre
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Mar 2024 - 11:00 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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