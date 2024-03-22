Tutuş: “Nisan ayında çifte bayram yaşayacağız”

Seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Alikahya bölgesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği programları sonrası Tutuş, Alikahyalılar ile sokakta kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. Kısa da bir konuşma yapan Tutuş, “Mübarek Ramazan ayını vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofralarda geçirmenin mutluluğu tarif edilemez" dedi
BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADINIZ"
Tutuş, “Bizlerle iftar sofralarında bir araya gelen Alikahyalı hemşehrilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gün boyu bölgemizde gezdik, ziyaretlerde bulunduk. Nereye gitsek bizleri sevgiyle ve ilgiyle karşıladılar. Desteklerini bizden esirgemediler. Bu akşam bu fotoğrafa baktığımızda Alikahya'nın kararı çok açık ve net bir şekilde görülüyor.
ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ
Hiç şüpheniz olmasın. Önümüzdeki bayram çifte bayram yaşayacağız. İzmit'imizin her köşesinde düzenlediğimiz, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz iftar sofralarımızda vatandaşlarımız yoğun katılım gösteriyor. Mübarek Ramazan ayını vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofralarda geçirmenin mutluluğu tarif edilemez. Bu vesileyle ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin."dedi
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ahmet K. - Merakımı mazur görün yeni Cuma Cami Tuvaletini tekrar ücretli yapmayı düşünüyormusunuz. Malum otogar 9 TL fazla..
Dertli - Çöpü ne zaman kaldiracaklarmis!..
Seçimden sonra çalışma yapılacağını duyduk doğru mu?Tahir başkan alikahyaya söz verdi inşallah tez zamanda çöp illetinden kurtuluruz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.