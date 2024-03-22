Tutuş: “İzmit’i gerçek belediyecilik ile buluşturacağız”

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, saha programlarının yanı sıra parti kurulumundan buyana teşkilatlarda görev almış istişare kurulları ile de buluşmalarını sürdürüyor. AK Parti’nin en önemli özeliklerinden birinin istişare olduğunu belirten Tutuş, "İzmit'imizi geleceğe hazırlarken attığımız tüm adımları belli bir süzgeçten geçirmek, istişare ile en doğru olanı bulmak parti kültürümüzde çok önemli bir yer taşımaktadır.

İSTİŞARE VE ORTAK AKIL

Biz; kutlu yürüyüşümüzde istişare kültürü ve ortak aklı hep önceledik. Müşavere eden önünü gördüğü gibi ardını da görür. Bu anlamda tecrübeler, öneriler şehrimize hizmetkar olmak için çıktığımız yolculuğumuzda yolumuzu aydınlatmaktadır. Tüm teşkilat kademelerimiz ile çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Hemşehrilerimiz samimiyetimize inanıyor. Seçime sayılı günler kaldı. Hep birlikte çok çalıştık, emek harcadık. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bunun mükafatı alacağız. İzmitli hemşehrilerimize söz verdik. İzmit'imizi 'gerçek belediyecilik ile buluşturacağız” dedi

Kaynak: Bülten