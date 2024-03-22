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22 Mar 2024 - 11:10- Gündem G:

Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşlar

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Büyükşehir’in inşa ettiği Çayırova Millet Bahçesi’nde yüzde 95 seviyesine ulaşıldı. Çayırova’nın yeni yaşam alanı çok yakın zamanda hizmete girecek

Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşlar mask
Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşlar
Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşlar
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve nitelikli vakit geçirmek isteyen vatandaşların vazgeçilmez adresi olan Millet Bahçesi projelerinde hızlı bir yol alıyor. Kentin dört bir yanına inşa ettiği Millet Bahçeleri ile vatandaşlara yeni nefes alanları açan Büyükşehir, Çayırova’da hizmete alacağı projede yüzde 95 seviyesine ulaştı. İlçenin tanıtımına ve gelişimine büyük katkı sunacak proje, yeşili ve dinlenme alanlarıyla Çayırovalıların yeni buluşma noktası olacak.

 

Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşlar

YÜZDE 95 TAMAM

70 bin metrekare alanda hizmete alınacak Çayırova Millet Bahçesi, sosyal donatılarıyla bölgenin en vazgeçilmez yeşil alanlarından birine sahip olacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda işin ilerleme oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı. Ekipler proje sahasında son rötuşları yapıyor. Oyun gruplarının montajını tamamlama aşamasına gelen ekipler, binalardaki imalatlarda da sona yaklaştı.

 

Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşlar

40 BİN M2 YEŞİL ALAN

Perde duvarlarının tamamlandığı projede şu an perde duvar üstü ferforjelerin montajı ile giriş kapılarının kaplaması yapılıyor. 70 bin metrekarelik alana sahip Çayırova Millet Bahçesi’nin 40 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Bu bağlamda ekipler şu ana kadar 30 dönüm çim serimi yaptı.

 

Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşlar

ÇAYIROVA’NIN BULUŞMA ADRESİ

Tamamlandığında bitki ve peyzajı ile Çayırova’ya yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, kütüphanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alana sahip olacak.

 

Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşlar

2 BİN METRE YÜRÜYÜŞ YOLU

Çayırova’nın çehresini değiştirecek Millet Bahçesi projesinde 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları bulunuyor.

Kaynak: Bülten

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22 Mar 2024 - 11:10 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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