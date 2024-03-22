Gölcük’ün Çınarları Başkan Sezer’i Konuk Etti

Gölcük’ün çınarları, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i konuk etti. Sezer, Yaşlılar Haftası kapsamında Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinleri ile hasbihal eden Sezer, huzur evi yönetimi tarafından düzenlenen tiyatro oyununu büyükleri ile birlikte izledi.
YAŞLILAR HAFTASINI KUTLADI
Huzurevi sakinlerinin eğlencelerine ortak olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “ Her zaman değerli büyüklerimizin yanındayız” diyerek ellerini öptüğü büyüklerinin Yaşlılar Haftası’nı kutladı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.