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22 Mar 2024 - 11:21- Siyaset G:

Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”

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Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Tuana Evleri’nde oturan site sakinleriyle bir araya geldi. İzmit’te yeni dönem istişare üzerine kurulacak diyen Tutuş, “Ortak akla ve şeffaflığa, katılımcılığa, hak ettiği değeri vereceğiz. "dedi.

Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar” mask
Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”
Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”
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Saat mefhumu gözetmeksizin çalışan Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Tuana Evleri’nde oturan site sakinleriyle bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu buluşmada konuşan Başkan Adayı Tutuş, "Gerçek belediyecilik; önce vatandaşımızın yanı başlarında olmak, dertleriyle dertlenmek ve sorunlarını çözmektir. Bu samimiyetle İzmit'imize hizmet edecek, her zaman bir arada olacağız. Halkımız isteyecek biz hep birlikte yapacağız. Ortak akla ve şeffaflığa, katılımcılığa, hak ettiği değeri vereceğiz"

 

Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”

ALGI VE YALAN BELEDİYECİLİĞİ

İzmit'imizi yönetmek için çıktığımız yolculuğumuzda, gördük ki; bu seçimde bizim rakibimiz, İzmit'imize karşı ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz, algı ve yalan belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İzmit'imizde oluşan kaos ve kavgadır. Seçime sayılı günler kaldı, İzmit'te bir şeyler olmaya başladı. Her taraftan bir proje yapıyoruz sesleri gelmeye başladı. 5 yıldır yıkanmayan yerler yıkanmaya başladı. Birileri, unuttuğu görevlerini birden hatırlayı verdi. Gördüğünüz gibi, çalışmak isteyen iş yapmak isteyen yapıyormuş.

 

Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”

BAŞKAN OLDUĞUNU SEÇİM GELİNCE HATIRLADI

Sokaklarda kendi partilileri ile kurgusal beyanatlar vererek, 'beni çalıştırmadılar' bahanelerini, kapısının önündeki çöpü bile her seferinde belediyeyi arayarak aldıran vatandaşlarımız, inanmıyor maalesef. Belediyeden alacağını alamayan esnaflarımızda, inanmıyor. Çalıştırılmayan kişi ne oldu da birden çalışıyorum havası atmaya başladı. Kaybetme korkusunu yaşayınca, başkan olduğu aklına geldi. Aklına geldi ama geç oldu. Gerçekten amacı ve niyeti hizmet etmek olsaydı, ederdi. İzmit'li hemşehrilerimiz yapmacık, göz boyama işlere karnının tok oluğunu sandıkta gösterecek” dedi.

Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”
Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”
Tutuş: “Kaybetme korkusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”

Kaynak: Bülten

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22 Mar 2024 - 11:21 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitli - İzmiti İzmitliler yönetecek hayırlı olsun Muharrem tutuş..

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 22 Mart 14:08
01

İzmitli Esnaf - Biz esnafa işleri yaptırırken iyiydi. Ama ödemeye gelince yapmıyor. Sayesinde işçimizin aylıklarını ödeyemedik, kapımıza icra memurları geldi. Cebinden istemiyoruz hakkımız olanı ver Fatma Kaplan Hürriyet

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 22 Mart 12:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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