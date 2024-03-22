Tutuş: “Kaybetme korusu sardı, yalanlara sarılıyorlar”

Saat mefhumu gözetmeksizin çalışan Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Tuana Evleri’nde oturan site sakinleriyle bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu buluşmada konuşan Başkan Adayı Tutuş, "Gerçek belediyecilik; önce vatandaşımızın yanı başlarında olmak, dertleriyle dertlenmek ve sorunlarını çözmektir. Bu samimiyetle İzmit'imize hizmet edecek, her zaman bir arada olacağız. Halkımız isteyecek biz hep birlikte yapacağız. Ortak akla ve şeffaflığa, katılımcılığa, hak ettiği değeri vereceğiz"
ALGI VE YALAN BELEDİYECİLİĞİ
İzmit'imizi yönetmek için çıktığımız yolculuğumuzda, gördük ki; bu seçimde bizim rakibimiz, İzmit'imize karşı ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz, algı ve yalan belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İzmit'imizde oluşan kaos ve kavgadır. Seçime sayılı günler kaldı, İzmit'te bir şeyler olmaya başladı. Her taraftan bir proje yapıyoruz sesleri gelmeye başladı. 5 yıldır yıkanmayan yerler yıkanmaya başladı. Birileri, unuttuğu görevlerini birden hatırlayı verdi. Gördüğünüz gibi, çalışmak isteyen iş yapmak isteyen yapıyormuş.
BAŞKAN OLDUĞUNU SEÇİM GELİNCE HATIRLADI
Sokaklarda kendi partilileri ile kurgusal beyanatlar vererek, 'beni çalıştırmadılar' bahanelerini, kapısının önündeki çöpü bile her seferinde belediyeyi arayarak aldıran vatandaşlarımız, inanmıyor maalesef. Belediyeden alacağını alamayan esnaflarımızda, inanmıyor. Çalıştırılmayan kişi ne oldu da birden çalışıyorum havası atmaya başladı. Kaybetme korkusunu yaşayınca, başkan olduğu aklına geldi. Aklına geldi ama geç oldu. Gerçekten amacı ve niyeti hizmet etmek olsaydı, ederdi. İzmit'li hemşehrilerimiz yapmacık, göz boyama işlere karnının tok oluğunu sandıkta gösterecek” dedi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli Esnaf - Biz esnafa işleri yaptırırken iyiydi. Ama ödemeye gelince yapmıyor. Sayesinde işçimizin aylıklarını ödeyemedik, kapımıza icra memurları geldi. Cebinden istemiyoruz hakkımız olanı ver Fatma Kaplan Hürriyet
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.