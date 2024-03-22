O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV…

SINIFTAKİ 50 KİŞİDEN 48'İ YABANCI UYRUKLU

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ tarafından servis edilen sınıf listesindeki öğrencilerin çoğunun Afrika kökenli olduğu dikkatlerden kaçmazken, iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Üniversitenin itiraf sayfasında yer alan paylaşımlarda, Türk erkek ve kız öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle yaşadıkları ilişkiler sonrası HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gittiği öne sürüldü. Vahim iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hastalık iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, üniversitedeki Afrikalı öğrenci sayısındaki fazlalık akıllara eski Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın 2022 yılında verdiği bir röportajı getirdi. O yıl üniversitede 1300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu aktaran Polat şu ifadeleri kullanmıştı; "4 senedir Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz. Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var" diye konuştu.

Kaynak: HABERLER.COM