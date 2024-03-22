Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV…

ABONE OL Google News Sayfamız

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi yaşandığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Yabancı öğrenci sayılarındaki artışla gündeme gelen üniversitenin inşaat mühendisliği bölümüyle ilgili olarak paylaşılan veriler endişe verici boyutta.

O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV… mask
O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV…
O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV…
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SINIFTAKİ 50 KİŞİDEN 48'İ YABANCI UYRUKLU

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ tarafından servis edilen sınıf listesindeki öğrencilerin çoğunun Afrika kökenli olduğu dikkatlerden kaçmazken, iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Üniversitenin itiraf sayfasında yer alan paylaşımlarda, Türk erkek ve kız öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle yaşadıkları ilişkiler sonrası HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gittiği öne sürüldü. Vahim iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hastalık iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, üniversitedeki Afrikalı öğrenci sayısındaki fazlalık akıllara eski Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın 2022 yılında verdiği bir röportajı getirdi. O yıl üniversitede 1300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu aktaran Polat şu ifadeleri kullanmıştı; "4 senedir Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz. Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var" diye konuştu.

O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV…
O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV…

Kaynak: HABERLER.COM

# VAR, sosyal

22 Mar 2024 - 11:23 Karabük- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.867.969 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar mask
İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar
Yanlış dilekçe yüzünden hem davayı kaybetti hem parasından oldu mask
Yanlış dilekçe yüzünden hem davayı kaybetti hem parasından oldu
O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV… mask
O üniversitede neler oluyor! yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar, HPV,HIV…
Emniyet mensubuyum diyerek trafikte kaos estirdi mask
Emniyet mensubuyum diyerek trafikte kaos estirdi
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi mask
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kaza raporu tutanlara araçlar daldı: 2 ölü, 7 yaralı mask
Kaza raporu tutanlara araçlar daldı: 2 ölü, 7 yaralı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL