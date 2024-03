LÖSEV, Kocaelili vatandaşlardan destek istiyor

Seyhan Şahin gazetemizi ziyaret ederek Kocaelili vatandaşların Ramazan ayı yardımları ve fitrelerini LÖSEV’e bağış yapması konusunda destek istedi.

LÖSEV YARDIM KOLİSİ DAĞITIMINA DEVAM EDİYOR

LÖSEV, ramazan ayının ilk gününden itibaren içerisinde et ve et ürünlerinden kuru gıdaya kadar bir ailenin ihtiyaç duyabileceği çok sayıda gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım kolileri, zekat ve fitrelere ihtiyaç duyan kanser hastalarına iletti ve iletmeye devam ediyor. Bağışçılarının her kuruşunun doğru ellere ulaştırılması için titizlikle çalışan LÖSEV, sağlıklı ve kaliteli gıda paketlerini lösemili çocuklar ile yetişkin hastalarının evlerine teslim ediyor.

SMS VE İNTERNET ÜZERİNDEN YARDIM YAPILABİLİR

Sizler de Ramazan Ayı’nda Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, Türkiye’nin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, Tüm operatörlerin faturalı hatlarından 3406’ya LÖSEV, BAĞIŞ, MÜCADELE, CAN, TUĞLA kelimelerinden birini ya da 1998’e FİTRE yazarak SMS’le bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bilgi almak için 0312 447 06 60 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden de https://www.losev.org.tr/bagis/Ramazan.html linkinden yardımlarınızı iletebilirsiniz.”

KOCAELİ’DE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİLER

Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İstanbul Şubesi Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik, Kurumlarla İletişim Koordinatörü

Seyhan Şahin, Kocaeli programında Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirdi. 21 Mart Perşembe günü iftarlarını 2 aile ile beraber yapan LÖSEV çalışanları oruçlarını birlikte açtığı ailelere hediyeler vererek ailelere destek oldular.