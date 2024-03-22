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Dış ticaret haddi ocak ayında yükseldi

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TÜİK, ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Bu dönemde ihracat birim değer endeksi ocak ayında yüzde 7 arttı. Dış ticaret haddi ise 5,4 puan artışla 86,1 oldu.

Dış ticaret haddi ocak ayında yükseldi mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9, yakıtlarda yüzde 13,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 34,2, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, yakıtlarda yüzde 31,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 8,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı ocak ayında 80,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak, 2024 yılı ocak ayında 86,1 oldu.

Kaynak: AA

# Türkiye

22 Mar 2024 - 11:42 - Ekonomi --- Okunma

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