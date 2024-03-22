Tutuş, sahurunu hal esnafı ile yaptı

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, sahur programlarını da boş geçirmiyor. Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret eden Tutuş'a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İl ve İlçe yöneticileri ile meclis üyesi adayları eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaret sonrası hal esnafı ile sohur yapan Tutuş: "Sabahın nuru ile güne başlayan emektar esnaflarımız ile sahur sofralarını paylaştık. Esnafımızın kazançlarında bereket, işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi

Kaynak: Bülten