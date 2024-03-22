Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan KOTO’ya ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Denetim ve Uyum Dairesi Başkanı Mustafa Vural, Grup Başkanları İbrahim Bahar, Mustafa Tosun, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Gelir İdaresi Grup Müdürleri Mehmet Zengin ve Ümit Kökdemir ile birlikte Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan KOTO’ya ziyaret mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz ve Yıldırım Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, kurumlar arası işbirliğini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar, ayrıca iş dünyasına yönelik vergi uygulamaları, teşvikler, sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

BAŞKAN BULUT: HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ÖNEM TAŞIYOR

Ziyarette yaptığı konuşmasında, Daire Başkanı Vural’a, KOTO üyesi iş insanlarının GİB’in görev alanındaki talep ve önerileriyle ilgili rapor sunan Başkan Bulut, “Kocaeli iş dünyası olarak ülke ve kent ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz, dolayısıyla ticaretimizin önünde engel teşkil eden durumların kaldırılması her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.

RAPORDA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI

Başkan Bulut’un sunduğu raporda aşağıdaki konu başlıkları yer aldı; Sektörel sorunlar, Müteahhitlerin İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulamasından Muaf Tutulması, enflasyonist ortamın işletmeler üzerine olumsuz etkisi ve enflasyon muhasebesinin gerekliliği, Nefes Kredisi Projesi’nin ivedilikle hayata geçirilmesi, Eximbank kaynaklarına ulaşmada yaşanan sorunlar, Katma Değer Vergisi iadelerinin gecikmesi, yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelerle iş yapan firmaların KDV muafiyeti sorunu, Katma Değer Vergisi kanununda yer alan istisnaların fazlalığı, ithalatta uygulanan ilave vergilerin işletmelerin rekabetçiliğini azaltması, özel tüketim vergisi indirimlerinin yaygınlaştırılması, kayıt dışının önüne geçilmesi, OSB içerisindeki meslek liselerine desteklerin artması. 

Kaynak: Bülten

# HER, başkan, Kocaeli, meclis

22 Mar 2024 - 11:46 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.867.969 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Depremzedeler için büyük emek vermişti, şimdi kendi mahallesi için çalışmak istiyor mask
Depremzedeler için büyük emek vermişti, şimdi kendi mahallesi için çalışmak istiyor
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan KOTO’ya ziyaret mask
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan KOTO’ya ziyaret
LÖSEV, Kocaelili vatandaşlardan destek istiyor mask
LÖSEV, Kocaelili vatandaşlardan destek istiyor
Yemek Sepeti’ne şok soruşturma mask
Yemek Sepeti’ne şok soruşturma
Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık etkinliği mask
Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık etkinliği
Dibektaşlılar iftarda buluştu mask
Dibektaşlılar iftarda buluştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL