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22 Mar 2024 - 11:49- Siyaset G:

Şahin Talus: Kirli oyunlar onların ayaklarına dolanacak

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus tüm ilçelerde bir oy ile kazanacakmış gibi çalıştıklarını belirterek, “Kapalı kapılar arkasında yapılan ittifakları görüyoruz. Bazı ilçelerde aday çıkartılmayarak başka adayların desteklendiğini görüyoruz. Kirli oyunlar onların ayaklarına dolanacaktır” dedi.

Süriye Çatak Tek
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Şahin Talus: Kirli oyunlar onların ayaklarına dolanacak mask
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AYAKLARINA DOLANACAK

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus düzenlediği basın toplantısında, “ Cumhur İttifakı olarak tüm ilçelerde seçimi bir oy ile kazanacakmışız gibi çalışıyoruz. Kapalı kapılar arkasında yapılan ittifakları görüyoruz. Bazı ilçelerde aday çıkartılmayarak başka adayların desteklendiğini görüyoruz. Kirli oyunlar onların ayaklarına dolanacaktır. Seçmenler sandığa giderken bu ittifakları görüyor. Sandık başında samimi ittifakların unutulmadan oy kullanılmasını istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak hazırız ve kararlıyız” dedi.

İKİ KAT FARK ATTIĞIMIZ İLÇELER VAR

Yaptıkları anketlere değinerek, hiçbir sıkıntı görünmediğini ifade eden Talus, “İlçelerde anketler yaptık. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. İzmit’e sıkıntımız yok. İzmit ve Derince’de her zaman seçimler başa baş gidiyor. Bu dönem de öyle olacak ama biz gülen tarafın Cumhur İttifakı olacağına inanıyoruz. Hiçbir ilçede sıkıntımız yok. Bazı ilçelerde iki kat fark attığımız yerler var. Tüm seçenleri demokratik haklarını kullanmaları sandığa gitmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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22 Mar 2024 - 11:49 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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