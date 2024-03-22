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22 Mar 2024 - 11:51- Siyaset G:

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus 28 Mart miting hedefini açıkladı: Hedef 100 bin

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28 Mart’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak olan Büyük Kocaeli mitingi için İl Başkanı Şahin Talus, hedeflerini açıkladı. Kocaeli Kongre Merkezi önünde saat 15.00’de yapılacak olan miting hedeflerinin 100 bin olduğunu belirtti.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
AK Parti İl Başkanı Şahin Talus 28 Mart miting hedefini açıkladı: Hedef 100 bin mask
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MİTİNG ÇALIŞMALARINI ANLATTI


AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart yerel seçimlerinden önce yapılan çalışmalarla ilgili il binasında basın açıklaması yaptı. Talus, 28 Mart günü Kocaeli mitingi yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı miting için oluşturulan komisyon hakkında da bilgi veren Talus, tüm Kocaeli halkını mitinglerine davet etti.

MİTİNG SAAT 15.00’DE BAŞLAYACAK


Seçim çalışmalarını anlatan Talus, 28 Mayıs tarihinden itibaren sahada olduklarını ve Kocaeli’nin nabzını tuttuklarını belirtti. Talus, “Anketler yapıyoruz ve anketlerde sahada gördüklerimizi görüyoruz. Bazıları siyasi mühendislik için anketler yapıyorlar. Birileri kapalı kapılar arkasında gizli ittifaklar yapılıyor. Sandıkları bir kez daha patlatacağız. Seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanımız Kocaeli’de olacak. Kocaeli’deki büyük mitingde ahdimizi gerçekleştireceğiz. Saat 15.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nin önünde Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız.

# seçim, Kocaeli, parti, recep tayyip erdoğan

22 Mar 2024 - 11:51 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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