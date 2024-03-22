AK Parti İl Başkanı Şahin Talus 28 Mart miting hedefini açıkladı: Hedef 100 bin

MİTİNG ÇALIŞMALARINI ANLATTI
AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart yerel seçimlerinden önce yapılan çalışmalarla ilgili il binasında basın açıklaması yaptı. Talus, 28 Mart günü Kocaeli mitingi yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı miting için oluşturulan komisyon hakkında da bilgi veren Talus, tüm Kocaeli halkını mitinglerine davet etti.
MİTİNG SAAT 15.00’DE BAŞLAYACAK
Seçim çalışmalarını anlatan Talus, 28 Mayıs tarihinden itibaren sahada olduklarını ve Kocaeli’nin nabzını tuttuklarını belirtti. Talus, “Anketler yapıyoruz ve anketlerde sahada gördüklerimizi görüyoruz. Bazıları siyasi mühendislik için anketler yapıyorlar. Birileri kapalı kapılar arkasında gizli ittifaklar yapılıyor. Sandıkları bir kez daha patlatacağız. Seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanımız Kocaeli’de olacak. Kocaeli’deki büyük mitingde ahdimizi gerçekleştireceğiz. Saat 15.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nin önünde Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.