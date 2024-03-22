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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Mar 2024 - 12:40- Siyaset G:

Memleket Partisi’nde seçim öncesi istifa depremi

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Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nda yerel seçim öncesi istifa depremi yaşandı. İl Başkanı Kürşat Gökdemir ve yönetimin büyük bölümü birlikte istifa etti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Memleket Partisi’nde seçim öncesi istifa depremi mask
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KARARLARINA SAYGI GÖSTERDİK

Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Kürşat Gökdemir ve 13 kişilik il yönetiminden Uğurcan Üçcan, Levent Kaya, Özkan Ceylan, Mehmet Çolakoğlu, Coşkun Sunar, Ramazan Arslan, Recep Girgin, Ender Güler ve Cengiz Sarar istifa etti. İstifa ile ilgili bir açıklama yayımlayan Kürşat Gökdemir, ‘Yeter artık’ başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Memleket Partisi'nin kurulduğu ilk günden itibaren genel başkanımıza olan inancım ve güvenimle maddi, manevi, tüm desteğimi esirgemeden bugünlere taşıdığımız Kocaeli örgütümüz her zaman genel başkanın ve genel merkezin kararlarına saygı gösterdi. Genel seçimlerde atama ile vekil adayına ve tepeden inmeye ‘Tamam’ dedik! Genel Başkan adaylıktan çekildi ‘Tamam’ dedik. 6 ay sahalara çıkmadı yine ‘Tamam’ dedik.

ARKADAŞLARLA İSTİFA EDİYORUZ

‘Dumlupınar'da toplanıyoruz’ dedi tereddüt etmeden destek verdik. Kocaeli olarak genel seçimlere büyük bir özveriyle hazırlandık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ancak bu süreçte, genel merkezin bizi dikkate almadan ve kendi aldıkları kararların bilgisini bize vermeye tenezzül bile etmeden emeklerimizi yok sayarak hareket etmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu şartlar altında daha fazla bu gönüllü mücadeleye devam etmeyeceğimizi, tüm partili arkadaşlarımıza, gönül veren halkımıza bildirmek isterim. Verilen emeklerimizi yok saymalarına, Ben yaptım oldulara karşı Kocaeli il başkanlığı görevimden, parti üyeliğimden ben ve yönetimdeki bazı arkadaşlarım istifa ediyoruz.

DEVRALACAK ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM

İstifamız Memlekete hizmet etme sevdamızın sonu değildir. Hizmet bilincimiz bir partiye bağlı değil, yüreğimizden gelmektedir. Başka platformlarda memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu istifa bir son değil, yeni başlangıçların habercisidir. Kurucu liderimiz Başkomutan Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Mücadele bizim doğamızda var, mücadeleyi Türk milletinin onurunun korunması gereken her ulusal platformda yerine getirmek üzere yemin etmiş Atatürk milliyetçisi, vatansever neferler olarak mevcut görevimizden ayrılmayı uygun bulduk. Görevi devralacak arkadaşımıza başarılar dilerim” 

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22 Mar 2024 - 12:40 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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