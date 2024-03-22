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22 Mar 2024 - 12:56- Türkiye G:

İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar

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Sakarya'da iftar için rezervasyon yaptırıp gitmeyen vatandaşlar, işletme sahibini çileden çıkarttı. Hazırlanan yemeklerin israf olduğunu belirterek tepkisini sosyal medyada paylaşan işletmeci, milyon izlenip binlerce yorum aldı.

İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar mask
İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde et restoranı işleten Bayram Budak, restoranında iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen vatandaşlar için hazırladığı yemeklerin gün sonunda israf edildiğini belirterek tepki gösterdi. Restoranda iftar için yer ayırtan yaklaşık 15 kişinin gelmediğini belirten Budak, israf olan ürünleri sosyal medyadan paylaşarak sitem etti. Rezervasyon yaptırıp gelmeyen ve telefonları da açmayan vatandaşlara tepki gösterdiği videosunu, "Bunlar rezervasyon yaptırıp da gelmeyenlerin yemekleri. Bize telefon ediyorlar. 'Yerimiz kalmadı' diyoruz. 15 kişi yer ayırtmış, arıyoruz telefonu da açmıyorlar. Yemeği de pişti, gelmiyor. Masada salatalar, çorbalar hepsi ziyan oldu. Yarım saat önce 'Biz gelmiyoruz' diye arasalar zaten sorun yok. Masa başkasına devredilir, satılır. Hadi ondan vazgeçtim masa boş kalsın da şu yemeklere yazık değil mi? O salatalara yazık değil mi? Ayıp diye bir şey var, daha da bir şey demeyeceğim" sözleriyle paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve milyonlarca kişinin izlediği videoya ise on binlerce beğeni ve yorum geldi.

İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar

"REZERVASYON İLE ALAKALI CİDDİ SIKINTILAR YAŞIYORUZ"

İşletme sahibi Bayram Budak, "Rezervasyon ile alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ramazan ayında rezervasyon almadan çalışmamız mümkün değil. Tam iftar saatinde insanların yemeğini vermemiz gerekiyor. Vatandaşların da iftar saatinde gelip yer sıkıntısı yaşamaması gerekiyor. Rezervasyonu kaydetmemize rağmen, insanlar haber vermeden gelmiyorlar ve telefonla geri aradığımızda da cevap vermiyorlar. Bu sektörümüzde ciddi bir sıkıntıya sebep oluyor. Biz masayı gelecekmiş gibi hazırlıyoruz. Bunun içerisinde salata, çorba, yemek, tatlı ve çay olmak üzere tüm bu hazırlık ve emekler maalesef çöp oluyor. Yemeği ertesi güne bırakamıyoruz. Bazı yorumlar oluyor ‘personele yedir' diye ama zaten personelimize de yemek yapıyoruz. Bu bütün emek ziyan oluyor" dedi.

"50 KİŞİLİK YEMEĞİ ZİYAN ETMEK ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Yemeklerin ziyan olduğunu belirten Budak, "Bu konuyla ilgili ben meslek odalarına, otel ve restorancılıkla alakalı üst makamlara sesimi duyurmak istiyorum. Bununla alakalı bir sistem kurulmalı. Çağımız da teknoloji çağı. Güncel bir yazılımla beraber rezervasyon sisteminde insanlar kredi kartı ile ön ödeme veya tamamını öderse muhtemelen yaptırdıkları rezervasyona uyacaklardır. Tabii ki yarım saat önceden haber verip 'Ben gelemiyorum' diyene bir şey diyemeyiz ve zaten bu şekilde söyleyenlerin rezervasyonunu da iptal ediyoruz, kimseye zorluk çıkarmıyoruz. Birkaç gün önce sadece bir masada 15 kişi, diğer masada 9 kişi derken bir gün içerisinde toplam 50 kişi gelmedi. Bu hem maddi anlamda hem de Ramazan ayının manevi havasına ciddi zarar veriyor. Oruç tutup burada 50 kişilik yemeği ziyan etmek çok kötü bir şey" diye konuştu.

"VİDEOMUZ MİLYONLARCA İZLENİLDİ VE ÇOK SAYIDA OLUMLU YORUM ALDIK"

Sitemini sosyal medyada paylaştığını belirten Budak, "Biz bu sitemimizi dile getirerek, böyle olmaması gerektiği konusunda bir video yayınladık sosyal medya hesabımızda. Bu videomuz milyonlarca izlenildi ve çok sayıda olumlu yorum aldık. Sadece bu konu bizimle alakalı değil, otelcilik başta olmak üzere birçok sektörde de bu sıkıntı yaşanabiliyor. Gidilmeyecekse telefon açılarak gönül rahatlığıyla söylenebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# VAR, sosyal, Ramazan, iftar

22 Mar 2024 - 12:56 - Türkiye --- Okunma

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