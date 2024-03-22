3 aylık bebeğin ölümünde 'ihmal' iddiası

Darıca’da yaşayan Mırat çiftinin 22 Aralık’ta dünyaya gelen bebekleri Abdulhamit Mırat’a kalp hastalığı teşhisi konuldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Abdulhamit bebek taburcu edildi. Bağlanan mama hortumu ile beslenen ve evde tedavisi devam eden Abdulhamit bebek 2 Mart akşamı fenalaşınca ailesi 112 Acil yardım hattına haber verdi. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdulhamit bebek buradan Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Abdulhamit bebek dün akşam fenalaştı. Abdulhamit bebek yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamadı. 3 aylık olan bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bebeğin cenazesi Erzurum’da toprağa verilecek.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLACAK

Zafer Mırat tedavi sırasında ihmal olduğunu iddia ederek, “Mama hortumuyla, kusunca 112’yi aradık. Darıca Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. ‘Hortumu yerine koyun’ dedik. Delik deşik ettiler damar yolu için. Onların elinde sürekli ağlıyordu, eşim kucağına alınca uyudu. Yeniden damar yolu için aldıklarında 'yeter artık perişan oldu çocuk hortumu takın biz gidelim' dedik. "Kalbi delik, biz bu çocuğu böyle gönderemeyiz." dediler. Umuttepe'ye sevk ettiler. Daha sonra 2 buçuk saat kafatasının üzerinden damar yolu aradılar. Yoğun bakıma aldılar.” dedi.

SAKİNLEŞTİRİCİ YAPTILAR İDDİASI

Zafer Mırat bebeğini toprağa verdikten sonra şikayette bulunacağını belirtti. Mırat bebeğe sakinleştirici yapıldığını iddia ederek, “Beni arayıp çocuğun hareketsiz yattığını, kas hastalığı olup olmadığını sordular. Öyle bir şey yok, damar yolu açacakken elini kolunu zor tutuyorlardı. Ben sadece hortum takılsın diye götürmüştüm. Gittiğimde hemşire ağzından kaçırdı, “Sakinleştirici yaptık” dedi. Doktor ona ters ters baktı. Kalp hastası çocuğa sakinleştirici yapmışlar. Müdahale etmek yerine acile götürdüğüm çocuğun videosunu çekmekle uğraşmışlar. Bana onu izletiyorlar. Dün gece de çok kritik durumu dediler. Vefat haberini verdiler.” diye konuştu.