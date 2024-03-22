Kocaman: "Yeni kültür merkezi yapacağız"

“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kocaman, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Ulaşım konusunda konuşan Kocaman, “ Yeni dönemde Kartepe’de yatırımlarımız devam edecek. Ulaşım bakımından yeni yatırımlar gelecek. Bağlantı yollarımızın sayısı artacak” dedi.

SOKAK HAYVANLARI MERKEZİ KURULDU

Sokak hayvanları konusuna da değinen Mustafa Kocaman, “Kartepe Belediyesi olarak Karatepe Mahallesi’nde ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi’ni kurduk. Burada sokak hayvanlarının kısırlaştırması ve tedavisi yapılmakta. Çok saldırgan olan sokak hayvanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tesisine gönderiliyor” açıklamasında bulundu.

ÜCRETSİZ MESİRE ALANINA DAVETLİSİNİZ

Kartepe Belediyesi Mesire Alanı’nın ücretsiz olduğunu belirten Başkan Kocaman, “Maşukiye dağ yolu kar bölgesinde 22 dönümlük alanda kuruldu. Mesire alanında 24 kamelya, 10 piknik masası, banklar, mescit, piknik alanları, otopark, bebek bakım yeri, erkek – kadın ve engelli wc’leri yer alıyor ve ücretsiz olarak hizmet veriyor. Buraya herkesi bekleriz” dedi.

“KÜLTÜR MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Belediye Başkan Kocaman son olarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kent Meydanı’na Kültür ve Sanat Merkezi yapacağız. 1740 metrekare alanda kurulacak olan kültür merkezinde 600 kişilik çok amaçlı salon, tiyatro salonu ve sosyal donatılar yer alacak” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten