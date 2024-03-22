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Kocaeli birincisi oldular

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Darıca Belediyesi halk oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği yarışmada Kocaeli Halk Oyunları Gençler Kategorisinde birinci olarak, kenti Bölge Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Kocaeli birincisi oldular mask
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Daha önce de çeşitli yarışmalarda dereceye giren Darıca Belediyesi Halk Oyunları ekibi, elde ettiği başarılarla örnek oldu. Kocaeli Halk Oyunları Gençler Kategorisinde birinci olan ekibi ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençleri tebrik etti ve sporun her branşına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak spora ve amatör branşlara verdikleri desteğin, halk oyunları branşıyla daha da ileri seviyeye götüreceklerini belirterek, "Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına olduğu gibi geleneksel halk kültürümüzün bir yansıması olan halk oyunları alanında da ekip kurarak gençlerimizi halk oyunlarıyla buluşturduk. Halk oyunları ekibimizin kısa sürede geldiği nokta ve ilimizi temsil etme hakkı kazanması bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecek. Gençlerimizi ve kulübümüzü başarısından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

# HER, başkan, Kocaeli
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22 Mar 2024 - 13:08 Kocaeli/ Darica- Spor --- Okunma

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