Karamürsel’de personele 5 bin TL ek zam!

Geçtiğimiz yıllarda en düşük bütçeli ilçe olmasına rağmen personeline verdiği yüksek zamlar ve olumlu çalışma olanakları ile sürekli gündeme gelen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım görevden ayrılmasına günler kala yaptığı ara zam ile personelinin yüzünü güldürdü. Yıldırım yaptığı açıklamada ;

İMKANLAR DAHİLİNDE EN YÜKSEK ORANI VERMEYE ÇALIŞTIK

“Uzun yıllar beraber çalıştığımız belediye personelimize; geçtiğimiz yıllarda, Karamürsel Belediye bütçemizin el verdiği imkanlarda en yüksek zamları vermeye çalıştık. 2024 Yılında aynı şekilde verebileceğimiz en yüksek zammı kardeşlerimize vermiştik fakat eğer imkan bulmamız durumunda işçi kardeşlerimin refah seviyesini daha da yükseltmek için bir ara zam daha yapmaya çalışacağımın sözünü vermiştim.”

TAHİR BAŞKANDAN TAM DESTEK

Konuyu Tahir Büyükakın ile paylaşan Yıldırım; “Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile bu konuyu istişare ettik. Sevgili başkanım; gelecek dönemde Allah nasip ederse Mesut başkan ile devam edeceğimize inandığını, Karamürsel halkının bu konuda Mesut başkanı yalnız bırakmayacağını ve iki Karamürsel’li adaya tam destek vereceğine olan inancını belirterek Karamürsel Belediyesinin imkanlarının yeterli olmaması durumunda bu konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinden destek vereceğini, Sözümüzü yerde bırakmamak için gereğini yapacağını belirtti.”

İŞÇİ KARDEŞLERİME HAYIRLI OLSUN

Müjdeyi bu sözlerle paylaştı;

“Bizler de Tahir başkanımızdan aldığımız bu destek ve gelecekte Karamürsel’imizin mutlu Mesut olacağına olan inancımızla çok kıymetli çalışma arkadaşlarımın tümüne maaşlarına ek seyyanen net 5.000TL artış Hayırlı uğurlu olsun.”

Kaynak: BÜLTEN