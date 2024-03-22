Çamlıtepe’de Cumhur İttifakı rüzgarı

AK Parti’nin Çamlıtepe’de gerçekleştirdiği Seçim İrtibat Ofisi açılışı, yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Açılış öncesinde gençlerin meşaleleri ve dev Türk bayrağı eşliğinde ‘Cumhur Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt dışında; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül, Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve meclis üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı.

YAĞMURA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

Ofis açılışı öncesinde ilk olarak konuşan Büyük Birlik Partisi Körfez İlçe Başkanı Selim Öztürk, “Bizler Cumhur İttifakı olarak koltuk sevdalısı değil, vatan sevdalısıyız. Körfez’de de milletimize en güzel hizmeti sunmak için çalışacağız” dedi. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da kalabalık ve coşkuya vurgu yaptı, “Seçime 10 gün kala bu coşku ve heyecan alacağımız rekor oylu zaferin de habercisi” dedi.

SANDIKTAN REKOR OY ÇIKACAK

Gençlerin sloganları ve kalabalığın alkışlarıyla kürsüye gelen Körfez Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Şener Söğüt, “Maşallah Çamlıtepe’de bugün muhteşem görünüyor. Yağmura rağmen, soğuya rağmen burayı doldurdunuz. Diğer seçim irtibat ofisimizi açtığımız mahallelerde de coşku hep üst seviyedeydi. Bu bizlere olan inancınızın da en büyük göstergesi. Bu gösterge inanıyorum ki 31 Mart akşamı sandığa da yansıyacak.

ÇAMLITEPE HEP YANIMIZDA OLDU

Çamlıtepe Mahallesi bugüne kadar girdiğimiz seçimlerde hep arkamızda oldu. Hep birinci parti çıktık. En yüksek oy aldığımız mahallelerimizden de biri oldu. 31 Mart seçimlerinde de inanıyorum ki Çamlıtepe’den yine birinci parti çıkacağız. Körfez’de de rekor bir oyla seçimi kazanarak hizmet ve eser belediyeciliğini devam ettireceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten