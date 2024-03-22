Çetinkaya gönüllere dokunuyor

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışmalarını sürdürüyor. Çetinkaya, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü’nde Karamürsel’de yaşayan down sendromlu bireyleri evlerinde ziyaret etti, talep ve isteklerini dinledi. Onlara hediyeler vererek sevindiren Çetinkaya, her zaman yanlarında olduğunu hissettirdi. Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya esnaf ve vatandaş ziyaretlerine de ara vermiyor. Sokak sokak gezerek esnafı dolaşan Çetinkaya, herkesin hatırını sorup taleplerini dinliyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.