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Büyükşehir’den 21 Mart +1 Farkındalık Günü etkinliği

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Büyükşehir, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Down sendromlu bireyler etkinliklerle dolu bir gün geçirdi

Büyükşehir’den 21 Mart +1 Farkındalık Günü etkinliği mask
Büyükşehir’den 21 Mart +1 Farkındalık Günü etkinliği
Büyükşehir’den 21 Mart +1 Farkındalık Günü etkinliği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Kocaeli’de yaşayan down sendromlu özel bireylere Bilim Merkezinde etkinlik atölyeleri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel programda çeşitli atölyeler ve etkinliklerle bireylerin eğlenceli zaman geçirmesi planlandı. Programa ‘Sporda Ben de Varım’ ile ‘Sanat İçin Ben De Varım’ öğrencileri, Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulu, Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler, Kağıtspor Kulübü down sendromlu sporcuları ve Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği’nden down sendromlu bireyler katıldı.

 

Büyükşehir’den 21 Mart +1 Farkındalık Günü etkinliği

GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNACAK ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sedromu Farkındalık Gününe özel down sendromlu öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak etkinliklerle dolu program hazırladı. Öğrenciler Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezinde oldukça eğlenceli bir gün geçirdi. Bilim Merkezinde gerçekleşen ressam robot atölyesi ile öğrenciler ulaşabilecekleri malzemelerle robot tasarımı yaparak elektronik bilgi ve mekanik el becerilerini geliştirebilmesi amaçlandı. Etkinlik kapsamında SEKA Kağıt Müzesinde ise öğrencilere doğa ile bütünleşmek, hayvanları koruma iç güdüsü aşılanarak ahşap kuş yuvası kafesi boyama atölyesi gerçekleştirildi.

 

Büyükşehir’den 21 Mart +1 Farkındalık Günü etkinliği

“RESİM YAPTIM, ROBOT YAPTIM ÇOK MUTLU OLDUM”

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği Başkanı Neriman Akbulut, ‘’Buraya dernek olarak geldik. Çocuklarımız bugünkü farkındalık projesinde yer aldı. Burada çok güzel vakit geçirdiler. Deneyler yaptılar, adeta kendilerini buldular. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi. Etkinliğe kızı ile katılan Neriman Akbulut’un down sendromu olan kızı Çiğdem Akbulut ise etkinlikte neler yaptıklarını anlattı. Çiğdem Akbulut, “Bugün burada etkinlikte robot yaptık ve resim yapmak beni mutlu etti çok eğlendim sizleri çok seviyorum”  dedi. Programa katılan özel birey Özlem Çakır ise “Biz bugün burada kuş yuvasına resim ve robot yaptık burada çok eğlendim. Bizleri buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim” diyerek duygularını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN

# ifade, Kocaeli, Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 Mar 2024 - 13:25 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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