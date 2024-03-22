Gelecek Partisi Kartepe İlçe Başkanı Oruç, Kocaman ve Oktay’ı ağırladı

SP İLE MECLİSTE GRUP KURDULAR



Gelecek Partisi, 14 Mayıs genel seçim öncesi 6’lı masanın üyesiydi. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim kaybından sonra Gelecek Partisi, CHP listesinden milletvekili seçilenlerle birlikte 6’lı masadan ve CHP’den ayrılmış ve yine CHP’den milletvekili kazanan Saadet Partisi ile birlikte TBMM’nde grup kurmuştu.



AK PARTİ ADAYINA DESTEK AÇIKLAMASI



31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesi Gelecek Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emel Oruç, yerel seçimde AK Parti Kartepe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı olan Mustafa Kocaman’a destek açıklaması yapmıştı. Oruç’un bu açıklaması teşkilatta büyük bir yankı uyandırdı. SP ile ittifak halinde olan Gelecek Partisi Kartepe İlçe Başkanın bu açıklaması parti içerisinde sancı yaratsa da başka il ve ilçelerde de benzer destek açıklamaları geldi. Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Teşkilatı, 31 Mart yerel seçimlerde Şanlıurfa AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayını destekleyeceklerini açıkladı.



KOCAMAN’I AĞIRLADI



Kartepe’de çalışkanlığıyla bilinen Gelecek Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emel Oruç, önceki akşam AK Parti Kartepe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Kocaman’ı Uzuntarla’ da ağırladı. Halkla buluşma etkinliğe BBP Kartepe İlçe Başkanı Ali Oktay ve çok sayıda partili hazır bulundu. Burada konuşan Oruç, 31 Mart’ta mevcut başkan ve başkan adayı Mustafa Kocaman’ı yeniden belediye başkanı seçtirmek için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklarını söyledi. Kartepe’de son 5 yıl içerisinde önemli hizmetler yapıldığına vurgu yapan Oruç, “Önce şahsım olarak sonra da başkanlığını yaptığım partim olarak bu seçimde Mustafa Başkanın yanındayız” ifadelerini kullandı.



KOCAMAN TEŞEKKÜR ETTİ



Etkinlikte konuşan başkan kocaman ise, Gelecek partisi İlçe Başkanı Emel Hanım ve parti üyelerinin verdiği destekten çok mutlu olduklarını, desteğin kendilerine büyük bir güç ve enerji verdiğini söyledi. Kocaman, “2019 yerel seçimde 12 ilçe arasında Kartepe’de birinci çıktık. Allah’ın izniyle bu seçimde de hedefimiz yeniden en yüksek oyu alarak birinci çıkmaktır. Tabi burada daha önemlisi olan ise ilçe halkımızın daha sağlıklı ve sorunsuz bir ilçede yaşaması için güzel hizmetler yapmaktır. Beş yılda güzel hizmetler yaptık, ikinci dönemimizde de çok daha güzel hizmetleri hep birlikte başaracağız” ifadesini kullandı.





Kaynak: Haber Merkezi