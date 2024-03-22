Demiryolları lojmanları için karar bekleniyor

KIZILAY, DEMİRYOLLARI’NA DEVRETTİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedeler ülkenin farklı kentlerine giderken bir bölümü de Kocaeli’ye geldi. Kente gelen depremzedelerin nerelerde konaklayacağı tartışılırken o günlerde Kızılay’da olan İzmit Cumhuriyet Mahallesi’ndeki lojmanlar akla gelen yerlerden biri olmuştu. Boş kalan lojmanlar Kızılay tarafından TCDD’ye devredildi. Lojmanların çevresindeki otlar temizlenirken, TCDD tabelaları bölgeye asıldı.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEKLİYOR
İzmit Seka Park’ta Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki TCDD Lojmanlarında oturanların Plajyolu’ndaki yeni lojmanlara taşınacağı konuşulurken, bu gerçekleşmedi. Kocaeli’nin bağlı olduğu TCDD İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü’nün, TCDD Genel Müdürlüğü’nden gelecek kararı beklediği, buna göre lojmanların nasıl kullanıma açılacağının belirleneceği öğrenildi. Taşınma işleminin ardından Seka Park’ta bulunan lojmanlar yıkılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.